كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:20 ص 05/03/2026

إسعاف أرشيفية

لقي طفل مصرعه فيما أصيب 9 آخرين جراء تصادم سيارة سوزوكي كانوا يستقلونها أثناء ذهابهم للحضانة بطريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، وتم التحفظ على الجثة بينما تم تقديم الرعاية الطبية للباقين.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى وقوع حادث على طريق العاشر بلبيس ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 9 آخرين، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقل رجال النيابة العامة إلى المستشفى حيث يتداوى الأطفال لتقديم الدعم المعنوي للأسر والاستماع إلى أقوالهم وتباشر النيابة العامة الواقعة والتحقيقات للوقوف على أسبابها.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث الذي تسبب في مصرع طفل وإصابة 9 أخرين.

