برعاية رئيس الجمهورية.. احتفالية كبرى بمنتجع عين الحياة لدمج الطلائع مجتمعيا

كتب : علاء عمران

01:46 م 05/03/2026 تعديل في 01:59 م

وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية حفل إفطار جماعي لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم، وذلك بمنتجع عين الحياة بالفسطاط، في إطار مبادرة "جيل جديد" وتحت رعاية رئيس الجمهورية، انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة في رعاية الأجيال الناشئة.

وتضمن الحفل تنظيم مسابقات دينية وفقرات ترفيهية متنوعة، بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة، وذلك حرصاً من الوزارة على دمج شباب المبادرة في المناسبات الدينية والوطنية، وإتاحة فرصة حقيقية للتفاعل الاجتماعي والثقافي في أجواء احتفالية رمضانية مبهجة.

دمج مجتمعي

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم المواطنة لدى الطلائع والشباب المقيمين بالمناطق الحضارية المطورة، وتوفير كافة سبل الدعم الثقافي والترفيهي لهم، بما يساهم في بناء شخصيتهم وتعزيز انتماءهم للوطن، وسط أجواء سادتها المودة والترابط بين كافة المشاركين.

