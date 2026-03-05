نجم الزمالك يطالب بتأجيل مباراة إنبي لهذا السبب

طالب محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، بتأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام إنبي والمقرر لها يوم 11 مارس الجاري، بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة مهمة خارج مصر أمام أوتوهو بطل الكونغو في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وأكد محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية رفضه لفكرة موافقة إنبي على طلب الزمالك بتبكير موعد اللقاء ليقام يوم 10 مارس، مشدداً على أن الزمالك يمثل مصر في البطولة القارية وبالتالي كان من الضروري تأجيل المباراة بدلًا من تعديل موعدها.



وعن تحصين قرارات رابطة الأندية أكد أن هذا البند يخدم نادياً بعينه، مطالباً برفض المشاركة في أي مسابقة تتضمن لائحتها مثل هذا البند.



وأشار إبراهيم إلى أن أزمة لقب الدوري في الموسم الماضي أثبتت أن الأمور لا تدار وفق اللوائح والقوانين بقدر ما تحكمها الأهواء الشخصية.



وشدد محمد إبراهيم على أن الموسم الحالي من الدوري يشهد إثارة كبيرة في ظل تنافس أكثر من فريق على اللقب ومراكز التأهل للبطولات الإفريقية، مطالباً رابطة الأندية بعدم الكيل بمكيالين في التعامل بين الفرق المتنافسة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ناصر منسي يعد أفضل مهاجم في مصر حالياً، وأن عدم انضمامه إلى قائمة المنتخب الوطني يثير العديد من علامات الاستفهام.