بورصة "وول ستريت" تغلق علي ارتفاع مدعومة بإقبال مستثمرين

أغلقت الأسهم الأمريكية علي ارتفاع يوم الأربعاء، ويرجع ذلك إلي تقرير يفيد بأن إيران بدأت انفتاحها علي المحادثات، وتأكيد ترامب علي استقرار أسواق النفط، وأقبال المستثمرون بقوة مجددا على أسهم التكنولوجيا، وفق ما نقلته رويترز.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.49%، أي ما يعادل 228 نقطة، عند مستوي 48738 نقطة، بختام تعاملات يوم الأربعاء.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 0.78%، أي ما يعادل 52.8 نقطة، عند مستوي 6869 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 1.29%، أي ما يعادل 290 نقطة، عند مستوي 22807 نقطة.

