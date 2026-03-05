إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي إيراني جديد

كتب : د ب أ

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن إيران أطلقت هجوما صاروخيا آخر على إسرائيل.

وتم رصد عدة صواريخ، مما أدى لإطلاق صفارات الإنذار في أنحاء منطقة تل أبيب. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهجمات هددت القدس أيضا.

ووفقا لشبكة واي نت الإخبارية الإسرائيلية، فإنه منذ بدء الحرب مع إيران السبت الماضي، تعاملت سلطات الدفاع المدني مع 13 موقع هجوم تسبب في " دمار واسع" في إسرائيل.

مع ذلك، تم عموما رصد انخفاض في الهجمات الصاروخية الإيرانية.