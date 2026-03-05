إعلان

وزير الشباب من الإسكندرية: تطوير المنشآت الرياضية في المحافظات- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:42 م 05/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الشباب والرياضة (3)
  • عرض 3 صورة
    محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الشباب والرياضة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، وذلك في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة داخل المحافظة لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وهنأ وزير الشباب والرياضة محافظ الإسكندرية بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويدعم جهود التنمية الشاملة بها.

وأكد جوهر، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، من أجل تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في شتى المجالات.

إمكانات رياضية واعدة

ومن جانبه، أشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات وإمكانات واعدة في القطاعين الشبابي والرياضي، يمكن تعظيم الاستفادة منها من خلال التنسيق المستمر مع الوزارة.

وأضاف أن المحافظة تتطلع إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت القائمة، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستوعب طاقات الشباب، وتدعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة المنشآت الرياضية مراكز الشباب والرياضة جولة ميدانية محافظ الإسكندرية أيمن عطية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
جنة الصائم

هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
دراما و تليفزيون

مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
رمضان ستايل

لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
هل يتدخل "الناتو" في حرب إيران؟.. مسؤول سابق بالحلف يتحدث لمصراوي
شئون عربية و دولية

هل يتدخل "الناتو" في حرب إيران؟.. مسؤول سابق بالحلف يتحدث لمصراوي
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور