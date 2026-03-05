استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، وذلك في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة داخل المحافظة لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وهنأ وزير الشباب والرياضة محافظ الإسكندرية بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويدعم جهود التنمية الشاملة بها.

وأكد جوهر، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، من أجل تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في شتى المجالات.

إمكانات رياضية واعدة

ومن جانبه، أشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات وإمكانات واعدة في القطاعين الشبابي والرياضي، يمكن تعظيم الاستفادة منها من خلال التنسيق المستمر مع الوزارة.

وأضاف أن المحافظة تتطلع إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت القائمة، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستوعب طاقات الشباب، وتدعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.