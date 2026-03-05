مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

بعد تغريم النادي بسببه.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك في 3 أشهر؟

كتب : هند عواد

12:05 م 05/03/2026

يانيك فيريرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غرامة مالية على نادي الزمالك، لصالح مدربه السابق البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب مستحقات المتأخرة.

غرامة جديدة على الزمالك

قال مصدر لمصراوي، إن فيفا قرر تغريم الزمالك مبلغ 160 ألف دولار، تعويضًا عن مستحقات فيريرا السابقة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة بنادي الزمالك توصلت في وقت سابق لتسوية مع فيريرا، تقضي بحصوله على نصف مستحقاته بدلا من كامل المبلغ، لكن عدم توفر السيولة المالية تسببت في فشل الاتفاق.

ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

تولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك من 4 يونيو 2025 حتى 1 نوفمبر 2025 (3 أشهر)، وقاد الفريق في 13 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 7 مواجهات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رحيل يانيك فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق، وقام بتعيين أحمد عبد الرؤوف بدلا منه.

اقرأ أيضًا:

زيادة الأزمات.. قرار صادم من فيفا ضد الزمالك لصالح فيريرا

بحضور ميدو وهنادي مهنا.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا الزمالك فيفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الساعات المقبلة.. أجواء دافئة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الساعات المقبلة.. أجواء دافئة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية-
أخبار المحافظات

بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية-
هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
جنة الصائم

هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور