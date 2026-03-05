بعد تغريم النادي بسببه.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك في 3 أشهر؟

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غرامة مالية على نادي الزمالك، لصالح مدربه السابق البلجيكي يانيك فيريرا، بسبب مستحقات المتأخرة.

غرامة جديدة على الزمالك

قال مصدر لمصراوي، إن فيفا قرر تغريم الزمالك مبلغ 160 ألف دولار، تعويضًا عن مستحقات فيريرا السابقة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة بنادي الزمالك توصلت في وقت سابق لتسوية مع فيريرا، تقضي بحصوله على نصف مستحقاته بدلا من كامل المبلغ، لكن عدم توفر السيولة المالية تسببت في فشل الاتفاق.

ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

تولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك من 4 يونيو 2025 حتى 1 نوفمبر 2025 (3 أشهر)، وقاد الفريق في 13 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 7 مواجهات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين.

وقرر مجلس إدارة الزمالك رحيل يانيك فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق، وقام بتعيين أحمد عبد الرؤوف بدلا منه.

