كتب - محمد الميموني:

كشف شريف عابدين المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية سبب خسارتهم مباراة بيراميدز في الدوري.

نتيجة مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز

وخسر فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء في مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

وقال عابدين في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"خضنا المباراة للفوز وربنا كرم وسجلنا هدف أول في شباك بيراميدز ولكن الكرات الثابتة من فريق بيراميدز غيّرت سياق المباراة وكنا نعرف أننا نواجه فريقًا قويًا جدًا فهو بطل أفريقيا".

وأضاف المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية:"التحكيم ظلمنا خلال المباراة وكان هناك ترهيب وتخويف للاعبين من الحكم، الحكم أشهر 9 بطاقات صفراء لنا، وتقدمت بمذكرة رسمية بكافة التفاصيل للجنة الحكام".

وأردف عابدين:"حين تحدثت مع الحكم قال لي (هوريك الشوط الثاني) ومراقب المباراة دوّن ذلك بالفعل في تقريره لقد اضطررنا لتغيير لاعب الفريق شيكا لأن الحكم قال له سأطردك، اللاعبون كانوا محجمون خلال اللقاء ولا يلعبون براحتهم لذلك خسرنا وما حدث وصل لرئيس لجنة الحكام أوسكار رويز".

وأتم المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية تصريحاته بقوله:"كل مباراة نتعرض للظلم التحكيمي فتكرر الأمر معنا بمباريات المصري، الإسماعيلي، سموحة وبيراميدز".

ترتيب كهرباء الإسماعيلية في الدوري

ويتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 8 نقاط.

