كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

اتحاد الكرة المصري يعلن رحيل مديره الفني

كتب : هند عواد

01:51 م 19/12/2025
    علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم
    علاء نبيل
    علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (3)
    علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (2)
    علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (4)
    علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم (1)
    علاء نبيل
    علاء نبيل المدرب العام السابق للمنتخب المصري
    علاء نبيل مدرب المقاولون العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل المدير الفني للاتحاد، علاء نبيل، بهد اتفاق مشترك بين الثنائي.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي: "في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المديـر الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025".

وأضاف: "ويؤكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها. ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة".

اقرأ أيضًا:

مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟

كأس الأمم الأفريقية.. لاعبان مصريان يهيمنان على سجل البطولات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

