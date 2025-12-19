اتحاد الكرة المصري يعلن رحيل مديره الفني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل المدير الفني للاتحاد، علاء نبيل، بهد اتفاق مشترك بين الثنائي.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي: "في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المديـر الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025".

وأضاف: "ويؤكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها. ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة".

