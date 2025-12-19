مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يترقب موقف أحمد حمدي بعد أزمته مع جون إدوارد.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

12:56 ص 19/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم 3
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم 1
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 17 صورة
    أسر أحمد حمدي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (13)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (1)
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي يحتفل بزفافه على شهد مكرم لاعبة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زفاف أحمد حمدي وشهد مكرم
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (10)
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد في حفل زفاف أحمد حمدي وشهد مكرم
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي يودع طبيب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الأسباب الحقيقية وراء تعثر مفاوضات تجديد عقد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالقلعة البيضاء، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

كواليس تعطل تجديد عقد أحمد حمدي مع الزمالك

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الخلاف يعود إلى أزمة شخصية قديمة بين أحمد حمدي وجون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، وهو ما تسبب في تعطيل ملف التجديد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اللاعب يشعر بحالة من الاستياء الشديد بسبب طريقة التعامل معه في هذا الملف، الأمر الذي قد يعجل برحيله عن صفوف الزمالك حال استمرار الوضع.

وأتم الغندور قائلاً أن نادي بيراميدز يراقب موقف أحمد حمدي، إذ وضعه ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في تدعيم مركز خط الوسط الهجومي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حمدي جون إدوارد عقد أحمد حمدي أخبار الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة