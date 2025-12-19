بيراميدز يترقب موقف أحمد حمدي بعد أزمته مع جون إدوارد.. ما القصة؟

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الأسباب الحقيقية وراء تعثر مفاوضات تجديد عقد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالقلعة البيضاء، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

كواليس تعطل تجديد عقد أحمد حمدي مع الزمالك

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الخلاف يعود إلى أزمة شخصية قديمة بين أحمد حمدي وجون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، وهو ما تسبب في تعطيل ملف التجديد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اللاعب يشعر بحالة من الاستياء الشديد بسبب طريقة التعامل معه في هذا الملف، الأمر الذي قد يعجل برحيله عن صفوف الزمالك حال استمرار الوضع.

وأتم الغندور قائلاً أن نادي بيراميدز يراقب موقف أحمد حمدي، إذ وضعه ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في تدعيم مركز خط الوسط الهجومي.