موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ثاني مواجهاته في كأس عاصمة مصر، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي تعثر في الجولة الأولى من المسابقة، بالهزيمة من إنبي بهدف نظيف، إذ يبحث الفريق عن أول 3 نقاط له.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في كأس عاصمة مصر، على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويشارك الأهلي في كأس عاصمة مصر، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة والمقاولون العرب.

