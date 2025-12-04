"حصل خير.. شوبير يعلن التصالح مع نجم الأهلي السابق"

أعلن الإعلامي أحمد شوبير التصالح مع محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، بعد توتر العلاقة بينهما في الفترة الماضية.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"حصل خير يا كابتن عمارة، وبكل تأكيد أقبل وبصدر رحب اعتذارك".

وأكمل: "وتظل الزمالة وارتباطنا بالنادي الأهلي الأساس في علاقتنا جميعًا كأبناء للنادي الأهلي. شكرًا لكلماتك الطيبة وتقبل تحياتي".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تراشقًا بالتصريحات بين محمد عمارة وأحمد شوبير، وأعلن الأخير ملاحقته قضائيًا، قبل أن يعتذر عمارة وتعود العلاقة مرة أخرى إلى الهدوء.