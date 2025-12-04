وسط غيابات عديدة.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لكهرباء الإسماعيلية

أصدر نادي الترسانة، بيانا رسميا، تضمن 4 قرارات عاجلة بشأن مباراة أبو قير للأسمدة، والتي تسببت في إصابة مدرب حراس مرمى الأخير بكسر مضاعف في عظام الوجه.

ماذا حدث؟

نشبت أزمة في مباراة الترسانة وأبو قير للأسمدة، بدوري الناشئين 2007، تسببت في إصابة مدرب حراس مرمى الأخير بكسر مضاعف في عظام الوجه.

وكتب الحكم الدولي السابق، رضا البلتاجي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ده مدرب حراس ناشئي أبو قير للأسمدة، خمسين سنة وعنده ثلاث أبناء، أجرى اليوم جراحة مؤلمة ومكلفة، بعد أن تعرض لكسر مضاعف في عظام الوجه، عقب مباراة الأمس".

وأضاف: "في حرب شوارع قادها أحد لاعبي الترسانة، ناشئين 2007، التفاصيل كلها عند طبيب الترسانة المحترم، د حمدي النبوي، وكلي ثقة أنك هترجه حق هذا المدرب وباقي اللاعبين".

4 قرارات عاجلة من الترسانة

أصدر الترسانة بيانا رسميا، قال فيه: "في إطار ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن الواقعة المؤسفة التي حدثت عقب مباراة قطاع الناشئين أمام نادي أبو قير للأسمدة، والتي أسفرت عن إصابة مدرب حراس المرمى لقطاع الناشئين بنادي أبو قير للأسمدة بإصابات بالغة، فإن نادي الترسانة يؤكد رفضه التام والقاطع لأي تجاوزات خارجة عن إطار الروح الرياضية والمبادئ التي يلتزم بها النادي عبر تاريخه".

وأضاف: "وإيمانا من مجلس إدارة نادي الترسانة بضرورة الحفاظ على أخلاقيات الرياضة وصون هيبة المنافسة الشريفة، فقد قرر السيد النائب / طارق سعيد حسانين ما يلي: 1. إيقاف اللاعب / محمود حسام - لاعب نادي الترسانة والمتسبب في الواقعة - حتى نهاية الموسم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق معه وفق اللوائح. 2. إيقاف الكابتن / حسام مبروك - والد اللاعب ومشرف قطاع الناشئين الاستثماري بالنادي - حتى نهاية الموسم، مع منعه من دخول النادي لحين انتهاء التحقيقات الداخلية واستكمال الإجراءات القانونية".

وواصل: "3. تحمل نادي الترسانة كامل نفقات علاج مدرب حراس المرمى لقطاع الناشئين بنادي أبو قير للأسمدة، تقديرًا واحتراما لما تعرض له، مع متابعة حالته الصحية بشكل مستمر والتواصل مع أسرته أولا بأول. 4. ما فتح تحقيق داخلي موسع لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية للحفاظ على أبناء النادي وحماية سمعة الكيان".

واختتم بيان الترسانة: "ويجدد نادي الترسانة تأكيده أن الأخلاق والروح الرياضية تأتيان في مقدمة أولويات النادي، وأنه لن يتم التسامح مع أي سلوك يتعارض مع القيم الرياضية أو يشيء لاسم النادي وتاريخه، التزاما ببناء جيل يضع الأخلاق والانضباط قبل المنافسة، وسيظل نادي الترسانة دائمًا نموذجًا للمنافسة الشريفة، والاحترام، والانضباط داخل الملعب وخارجه".

