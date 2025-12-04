مباريات الأمس
أول تعليق من الأهلي على مفاوضات برشلونة مع حمزة عبدالكريم

كتب - نهى خورشيد

01:17 ص 04/12/2025

حمزة عبد الكريم (8)

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخراً عن دخول نادي برشلونة في مفاوضات لضم موهبة الأحمر الشابة حمزة عبدالكريم.

وأوضح صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي لا يقف أمام طموحات لاعبيه في خوض تجارب الاحتراف بشرط وصول عرض رسمي يضمن حقوق النادي، مشيراً إلى أن الحديث الدائر عن اهتمام برشلونة باللاعب لم يرتق بعد إلى مرحلة الرسمية.

وأكد صلاح الدين أن النادي لم يتلق أي مخاطبات من النادي الكتالوني خلال الساعات الماضية.

وأتم مدير الكرة بالأهلي حديثه إلى أن موقف أحمد رمضان بيكهام سيتم تحديده بناءً على رؤية المدير الفني ييس توروب، سواء بالاستمرار مع الفريق عقب انتهاء إعارته أو السماح برحيله، مؤكداً أن القرار الفني هو الحاسم في هذا الملف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم الأهلي وليد صلاح الدين برشلونة

