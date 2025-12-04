بيراميدز يعلن غياب محمود زلاكة عن مواجهة بتروجت

أعلن نادي بيراميدز غياب لاعبه محمود زلاكة عن المواجهة المرتقبة المقبلة أمام بتروجت في الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

وتعرض زلاكة للبطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، وهو ما أكد غيابه رسمياً عن الجولة المقبلة.

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفاً على بتروجت مساء السبت المقبل في تمام الثامنة، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.