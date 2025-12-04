مباريات الأمس
إعلان

بيراميدز يعلن غياب محمود زلاكة عن مواجهة بتروجت

كتب : نهي خورشيد

01:07 ص 04/12/2025

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز غياب لاعبه محمود زلاكة عن المواجهة المرتقبة المقبلة أمام بتروجت في الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

وتعرض زلاكة للبطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، وهو ما أكد غيابه رسمياً عن الجولة المقبلة.

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفاً على بتروجت مساء السبت المقبل في تمام الثامنة، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

