منتخب مصر يكشف حقيقة استبعاد محمد شريف بعد اعتراضه على حلمي طولان

نجح منتخب السودان في فرض التعادل السلبي على نظيره منتخب الجزائر، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب التي تُقام حاليًا في قطر.

وأقيمت مواجهة الجزائر والسودان على ملعب أحمد بن علي ستاديوم في قطر، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العرب.

ورغم التفاؤل الذي صاحَب مشاركة الجزائر كبطل سابق للبطولة، بدا أداء "محاربي الصحراء" مُربكًا إلى حدٍ ما منذ البداية، خاصة بعد حصول لاعب الجزائر آدم وناس على بطاقة حمراء في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب السودان بقوة على المستوى الهجومي، وأهدر لاعبوه عددًا من الفرص الخطرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتستمر مفاجآت بطولة كأس العرب، بعدما خسر المنتخب التونسي أمام سوريا، وتعادل منتخب مصر مع الكويت، وخسر أيضًا صاحب الأرض والجمهور قطر أمام نظيره الفلسطيني.