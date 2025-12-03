مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

0 0
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

استكمالًا للمفاجآت.. الجزائر تقع في فخ التعادل مع السودان بـ10 لاعبين في كأس العرب

كتب : محمد خيري

04:05 م 03/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة الجزائر والسودان
  • عرض 3 صورة
    مباراة الجزائر والسودان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح منتخب السودان في فرض التعادل السلبي على نظيره منتخب الجزائر، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب التي تُقام حاليًا في قطر.

وأقيمت مواجهة الجزائر والسودان على ملعب أحمد بن علي ستاديوم في قطر، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العرب.

ورغم التفاؤل الذي صاحَب مشاركة الجزائر كبطل سابق للبطولة، بدا أداء "محاربي الصحراء" مُربكًا إلى حدٍ ما منذ البداية، خاصة بعد حصول لاعب الجزائر آدم وناس على بطاقة حمراء في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب السودان بقوة على المستوى الهجومي، وأهدر لاعبوه عددًا من الفرص الخطرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتستمر مفاجآت بطولة كأس العرب، بعدما خسر المنتخب التونسي أمام سوريا، وتعادل منتخب مصر مع الكويت، وخسر أيضًا صاحب الأرض والجمهور قطر أمام نظيره الفلسطيني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب السودان الجزائر مباراة الجزائر والسودان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المالية: تطبيق حزمة ضريبية جديدة مطلع يناير - تفاصيل
رئيس الحكومة يكشف تفاصيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تحويل للنيابة.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن وفاة السباح يوسف
"الإدارية العليا" تستقبل 110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة