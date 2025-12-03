"موقف توروب عكس المتوقع".. شوبير يحسم الجدل حول رحيل أفشة من الأهلي

استكمالًا للمفاجآت.. الجزائر تقع في فخ التعادل مع السودان بـ10 لاعبين في

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد تداول أنباء حول تلقيه بعض العروض.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية في برنامجه "مع شوبير": "الحديث عن أن محمد مجدي أفشة تلقّى عرضًا غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف: "اللاعب ما زال موجودًا داخل النادي، ولم يطلب الجهاز الفني رحيله، ولم يحدث أي شيء من هذا الكلام".

وأكمل: "على العكس، فإن ييس توروب يحتاج وجود أفشة معه، وما زال يراقب اللاعبين ويقيّمهم. صحيح أنه لم يشارك في الفترة الماضية، لكنه دائمًا يؤكد أن اللاعب له دور مهم".

واختتم تصريحاته: "لا توجد أي عروض وصلت لأفشة، ولا اللاعب نفسه طلب الرحيل، ولا النادي الأهلي يفكر في رحيله".