قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا الجمعة 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة ياس توروب مدرب الفريق، منذ قليل، عن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بكأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا وحازم جمال

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد نبيل كوكا، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، محمد شكري، مصطفى العش وأحمد عابدين.

خط الوسط: أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد عبدالله، كاظم إبراهيم، ابراهيم عادل، عمر سيد معوض، إبراهيم محمد.

خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف وحمزة عبدالكريم.

