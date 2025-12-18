مع بداية العام الحالي 2025 قرر أحد أبرز المهاجمين الذين لعبوا مع نادي الزمالك، هو أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق، الذي أعلن اعتزاله في إبريل من العام الجاري.

ويتمتع جعفر بمسيرة كبيرة في كرة القدم، حيث لعب ضمن صفوف الكثير من الأندية المصرية وقدم مستويات كبيرة، وعلى رأسهم نادي الزمالك، بجانب: "بتروجيت، إنبي، طلائع الجيش" وغيرهم الأندية المصرية سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية المصري.

وأجرى موقع مصراوي، حوارا مع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي تحدث معنا عن بدايته في كرة القدم، وأبرز المحطات في مشواره والخطوة المقبلة في حياته الكروية.

كيف كانت بدايتك في كرة القدم؟

بدأت كرة القدم مثل أي طفل، كنت ألعب باستمرار في الشارع وداخل المدرسة، قبل أن انتقل إلى صفوف قطاع الناشئين بنادي سرس الليان، بطلب من أسامة عبد الباري مدرب فريق الناشئين بالنادي آنذاك، كان عمري 13 عاما فقط، لعبت في صفوف قطاع الناشئين لمدة عامين أو ثلاثة، قبل أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم، ثم العودة مرة آخرى بعمر 17 عاما ولكن هذه المرة للمشاركة مع الفريق الأول بالنادي.

وبعد فترة جيدة قدمت خلالها مستويات مميزة مع فريق سرس الليان، انتقلت إلى المصرية للاتصالات في الدوري الممتاز يناير 2008، ولعبت في صفوفه لمدة موسم واحد فقط قبل الانضمام إلى نادي الزمالك.

كيف جاءت خطوة انتقالك إلى نادي الزمالك وما هو شعورك آنذاك؟

انتقلت لنادي الزمالك بعد الموسم المميز الذي قدمته مع المصرية للاتصالات 2008-2009، كنت من هدافا للدوري المصري، متساويا مع الثنائي بابا أركو وفلافيو، ليبدأ نادي الزمالك في التفاوض معي بعد أول 6 أشهر لي فقط مع المصرية للاتصالات، قبل أن انتقل في 2009 للأبيض والتي كانت نقلة كبيرة في مسيرتي بكرة القدم.

وعند معرفتي برغبة الزمالك في ضمي، لم أتردد لحظة وحيدة، إذ ذهبت إلى النادي ووقعت على العقد وأنهيت كل شيئ في حضور الكابتن حازم إمام ودكتور محمود سعد، وتركت لهم باقي التفاصيل للاتفاق عليها مع المصرية للاتصالات.

والانتقال إلى نادي الزمالك بالنسبة لي كان أمرا تاريخيا، فهذا النادي هو صاحب الفضل الأول والأخير فيما وصلت، وشرف لي ارتداء قميصه وبالنسبة لي حياة وليس نادي كرة فقط.

هل حدث مفاوضات معك من جانب الأهلي؟

بالفعل حدث تواصل معي من جانب عدد من المسؤولين بالنادي الأهلي، للانضمام إلى الفريق أكثر من مرة، وبالأخص في موسم 2012-2013، مع اقتراب نهاية تعاقدي مع الزمالك، لكنني كنت رافض الأمر تماما، حينما تحدث معي وكيلي لإقناعي أغلقت النقاش في هذا الأمر أيضًا، احتراما للفترة الكبيرة التي تواجدت فيها داخل الزمالك.

والنادي الأهلي نادٍ كبير وعظيم، لكنني كنت أفضل البقاء داخل الزمالك، لذا قمت بتجديد تعاقدي مع الفريق سريعا، وأبلغت مسؤوليه بهذا الأمر آنذاك أثناء تواصلهم معي، بأنني قمت بتجديد تعاقدي مع نادي الزمالك وهو ما أنهى الأمر بشكل نهائي.

ما هو سبب رحيلك عن نادي الزمالك؟

رحيلي عن نادي الزمالك كان أمر صعب بالنسبة لي، لكنني كنت حابب أن أبعد عن الضغوطات في ذلك الوقت، لذلك فضلت الرحيل عن النادي، على الرغم من تمسك إدارة النادي ببقائي بشكل كبير في ذلك الوقت وبالأخص المستشار مرتضى منصور رئيس النادي آنذاك.

ولكن بعد الخروج والرحيل من نادي الزمالك، اكتشفت أن هذه هى الخطوة الأكبر التي ندمت عليها في مسيرتي الكروية، خاصة وأن الرحيل بعد 7 أو 8 سنوات قضيتهم داخل النادي أمر صعب للغاية، كما وكان بإمكاني الاستمرار مع الفريق بشكل طبيعي وتقديم مستويات كبيرة.

ما هى العقبة الأصعب في مشوارك بكرة القدم؟

وأرى أن العقبة الأكبر أو الأمر الذي لم يساعدني بشكل كبير في كرة القدم، هو الأزمات والمشاكل التي كان يمر بها نادي الزمالك، خلال الفترة التي تواجدت بها داخل النادي، ووجود الكثير من الأزمات المادية والإدارية، ده أمر عطل جيلي بالنادي داخل النادي وليس أنا فقط، على الرغم من تحقيقنا العديد من الألقاب، لكننا لم نتحقق من تحقيق طموح الجماهير في ذلك الوقت.

وعن المهاجم الأفضل في تاريخ مصر، يرى جعفر أن حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة، هو المهاجم الأفضل في تاريخ مصر.

سبب تسميتك بالغضنفر؟

الكابتن مدحت شلبي هو من أطلق علي لقب الغضنفر، خلال مشاركتي مع الزمالك في إحدى المباريات أمام الأهلي، بعد تسجيل هدف بالرأس ليطلق الكابتن مدحت تعليقه الشهير أحمد جعفر الغضنفر، ليلتصق اللقب بي في باقي مسيرتي، وسعيد بهذا اللقب.

من هو المدرب صاحب الفضل الأكبر في مسيرتك؟

هناك الكثير من المدربين الذين وقفوا معي في بدايتي بكرة القدم، على رأسهم، الراحل أسامة عبد الباري الذي دخلني نادي سرس الليان، بجانب كابتن محمد خيرة، أيمن سعد، عماد سرور، بالإضافة إلى كابتن صبحي فياض، جميعهم شخصيات أثرت في مسيرتي بكرة القدم.

واختتم جعفر حواره مع مصراوي، بخوض حاليا العديد من الدورات التدريبية للحصول على أبرز الرخص التدريبية، لخوض تجربة التدريب في الفترة المقبلة ولكن بشكل علمي يمنحني القدرة على عمل مسيرة كبيرة في هذا المجال.

