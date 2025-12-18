مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد المصري لكرة القدم يحتفل بعيد ميلاد محمد الشناوي ال 37 عاماً

كتب - محمد الميموني:

06:13 م 18/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي ومحمد سيحا
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي من معسكر منتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    محمد الشناوي من مران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس٬ على تهنئة محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة تهنئة جاء فيها: "كل سنة وأنت طيب يا شنو"، احتفالًا بعيد ميلاد حارس عرين الفراعنة.

ويحتفل محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد ميلاده ال 37 عاماً.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الشناوي الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟