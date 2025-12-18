الاتحاد المصري لكرة القدم يحتفل بعيد ميلاد محمد الشناوي ال 37 عاماً

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس٬ على تهنئة محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة تهنئة جاء فيها: "كل سنة وأنت طيب يا شنو"، احتفالًا بعيد ميلاد حارس عرين الفراعنة.

ويحتفل محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد ميلاده ال 37 عاماً.

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.