فابريزيو رومانو يكشف تطورات مفاوضات برشلونة مع لاعب الأهلي

علق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، على اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع موهبة النادي الأهلي حمزة عبد الكريم خلال الفترة المقبلة.

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن نادي برشلونة أبدى اهتمامًا حقيقيًا بضم اللاعب، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يضعه ضمن قائمة المواهب التي يتابعها عن قرب.

وأضاف أن محادثات أولية جرت بين الطرفين في نوفمبر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال محل متابعة من جانب برشلونة.

ويأتي اهتمام النادي الإسباني باللاعب بعد ظهوره اللافت مع منتخب مصر للناشئين، حيث شارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للناشئين، ونجح في لفت الأنظار بموهبته المميزة وأدائه القوي.