مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

0 1
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

فابريزيو رومانو يكشف تطورات مفاوضات برشلونة مع لاعب الأهلي

كتب : محمد خيري

04:28 م 18/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_11
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_12
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)_13
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)_7
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)_8
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)_10
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)_6
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)_5
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_4
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_3
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_2
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)_9
  • عرض 14 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، على اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع موهبة النادي الأهلي حمزة عبد الكريم خلال الفترة المقبلة.

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن نادي برشلونة أبدى اهتمامًا حقيقيًا بضم اللاعب، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يضعه ضمن قائمة المواهب التي يتابعها عن قرب.

وأضاف أن محادثات أولية جرت بين الطرفين في نوفمبر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال محل متابعة من جانب برشلونة.

ويأتي اهتمام النادي الإسباني باللاعب بعد ظهوره اللافت مع منتخب مصر للناشئين، حيث شارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للناشئين، ونجح في لفت الأنظار بموهبته المميزة وأدائه القوي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة نادي برشلونة الأهلي النادي الأهلي فابريزيو رومانو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. المغرب 1- 0 الأردن.. نهائي كأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"