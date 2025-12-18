مباريات الأمس
حلمي طولان يكشف كواليس اختياره لقيادة منتخب مصر في كأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

11:39 م 18/12/2025
    حلمي طولان وجهازه
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و حلمي طولان مدرب المنتخب

قدم حلمي طولان اعتذاره للجماهير المصرية داخل مصر وخارجها، على النتائج التي حققها منتخب مصر والخروج المبكر من بطولة كأس العرب، مؤكدًا أنه كان يتمنى الظهور بشكل أفضل خلال البطولة.

وأوضح طولان، خلال ظهوره الإعلامي مع مدحت شلبي مساء الخميس، أنه لم يسعَ لتولي مهمة تدريب المنتخب ولم يضع هذا الأمر ضمن حساباته، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت كطرح من المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لتحمل هذه المسؤولية.

وأشار طولان إلى أن اللجنة الفنية عقدت اجتماعًا لاختيار المدير الفني للمنتخب، وكان هناك اسمان مطروحان لتولي المهمة، هما حسام البدري وطلعت يوسف.

وكشف أن هاني أبو ريدة حضر الاجتماع، وعندما تم إبلاغه بوقوع الاختيار على هذا الثنائي، أكد أن من غير المنطقي التفاوض مع مدربين لتولي المهمة لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأضاف طولان أن هاني أبو ريدة اقترح توليه تدريب المنتخب خلال هذه الفترة المؤقتة، على أن يعود بعدها للعمل ضمن اللجنة الفنية مرة أخرى، وهو ما تم بموافقة جميع أعضاء اللجنة الفنية.

