هل تلاعب الزمالك في عقد حسام عبدالمجيد؟.. رد ناري من شقيقه

كتب : محمد خيري

11:04 ص 03/12/2025
كشف إسلام عبدالمجيد، وكيل أعمال حسام عبدالمجيد لاعب فريق الزمالك، حقيقة التلاعب في عقد اللاعب كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال إسلام عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وكل ما يتردد عن ذلك فرقعة من السوشيال ميديا ليس إلا".

وأضاف: "نادي الزمالك نادٍ كبير، ومن المستحيل أن يتلاعب بعقد لاعب، وحسام عبدالمجيد عقده مستمر مع الزمالك حتى عام 2027".

وأوضح: "فيما يخص موضوع التجديد، مازالت الأمور محلك سر، والزمالك لم يتخذ أي خطوات في ملف تجديد عقد اللاعب، ولا يوجد شيء أقوله في ذلك".

وتابع: "حسام جدّد عقده 4 مرات على بياض من غير ما يطلب من الزمالك أي شيء، رغم أنه يمر بظروف مادية مش أحسن حاجة وسط الفوضى التي تعيشها كرة القدم في مصر".

وواصل: "وبرغم ذلك، لم يطلب يومًا زيادة في عقده، ولم يتواصل مع أي مسؤول في النادي بخصوص الفلوس طوال السنين الماضية".

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك حسام عبد المجيد

