"لماذا لا تركزون على بيراميدز؟".. رسالة قوية من نيرة الأحمر لمن يهاجم الزمالك

يحل فريق بيراميدز عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

غيابات بيراميدز خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية

ويغيب عن صفوف بيراميدز خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية كل من: مروان حمدي ووليد الكرتي لتواجدهما مع منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس العرب قطر 2025، فيما يغيب أحمد الشناوي، حارس المرمى؛ لمعاناته من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال أمام باور ديناموز.

قائمة فريق بيراميدز لمباراة كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ترتيب بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ويحتل بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف ونقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع و 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

