مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

غيابات بيراميدز خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب : مصطفى الجريتلي

08:54 ص 03/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (14) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (4)_4
  • عرض 11 صورة
    مباراة بيراميدز (1)
  • عرض 11 صورة
    قطة لاعب بيراميدز (1)
  • عرض 11 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل فريق بيراميدز عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

غيابات بيراميدز خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية

ويغيب عن صفوف بيراميدز خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية كل من: مروان حمدي ووليد الكرتي لتواجدهما مع منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس العرب قطر 2025، فيما يغيب أحمد الشناوي، حارس المرمى؛ لمعاناته من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال أمام باور ديناموز.

قائمة فريق بيراميدز لمباراة كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ترتيب بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ويحتل بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف ونقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع و 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. رحلة ظهور "مكة وكيان" في إعلانات محمد صلاح

كارلوس كيروش يستعين بـ "لاب توب" و"آيباد" لإثبات خطأ تحكيمي بمباراة عمان والسعودية (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز كهرباء الإسماعيلية موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان