"لفظ خارج والمنافس الحقيقي" ضمن أبرز 3 أزمات بين الأهلي والزمالك في عام

استنكرت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من يهاجم النادي ويركز على أزماته دون التركيز مع الأندية الأخرى.

وقالت نيرة الأحمر خلال حلولها ضيفًا براديو الزمالك، مساء أمس الثلاثاء:"هل الزمالك هو النادي الوحدة الذي رحل مدربه ولسه مستحقات؟.. لا فهناك أندية دفعت عقود كاملة لمدربين كشرط جزائي ولا يتحدث عنها أحد".

وأضافت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:"لم نتحدث عن كولر وريبيرو ـ مدربا الأهلي ـ ولكن سنركز فقط مع الزمالك.. هل السبق أن نظهر أزمة يانيك فيريرا؟".

وأتمت الأحمر تصريحاتها بقولها: "بيراميدز حصل على أكثر من بطولة في الفترة الماضية ولم يحصل على حقه، بل يركز البعض مع الزمالك وأزماته فقط".

