شهدت عام 2025 الذي يقترب على النهاية العديد من الأزمات في الوسط الرياضي المصري والتي لم تخلِ من المشاحنات بين ناديي الأهلي والزمالك.

أزمة مباراة القمة

مارس الماضي كان موعدًا لمباراة قمة جديدة ضمن منافسات الدوري لموسم 2024/25 ولكن لم يتم إقامتها لعدم حضور فريق الأهلي بداعِ تجاهل حقوق النادي بعد تعيين حكام مصريين لإدارة اللقاء.

رابطة الأندية خصمت من الأهلي 6 نقاط قبل أن تعود وتخصم 3 نقاط ما أثار أزمة وتصريحات متبادلة من الطرفين.

المنافس الحقيقي للأهلي

أثار عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي الجدل خلال تصريحات له أشار خلالها إلى أن المنافس الحقيقي للأهلي هو بيراميدز وليس الزمالك، بجانب طرحه عدة تساؤولات أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء حين قال:"إذا كانت جماهيرية ناديهم كبيرة فلماذا يتعاقدون مع صفقات أكبر؟".

إيقاف عضو إدارة الزمالك بسبب لفظ خارج ضد الأهلي

لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة أصدرت قراراً في يوليو الماضي بتغريم هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، 50 ألف جنيه وحرمانه من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر بعد الشكوى التي تقدم بها الأهلي ضد تجاوزات هاني شكري بحق النادي وجماهيره بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بلفظ خارج.

