علق حمادة عبداللطيف نجم الكرة المصرية السابق، على فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية أن رامي ربيعة يتفوق فنياً على حسام عبدالمجيد، خاصة وأنه يمتلك جودة عالية في التعامل مع الكرة وبناء اللعب من الخلف.

كما أشاد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، معتبراً إياه نجم الحراسة الأول خلال السنوات العشر الماضية، بفضل تمتعه يثقة كبيرة في النفس واتزان نفسي واضح.

وأضاف عبداللطيف أن منتخب مصر كان أول المتأهلين وصاحب الصدارة، منتقداً الهجوم المبالغ فيه على المنتخب، ومعتبراً أن الشماتة في المنتخب الوطني أمر غير مقبول ويحتاجون للعلاج.

