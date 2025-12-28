مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"محتاجين يتعالجوا".. حمادة عبداللطيف ينتقد الهجوم على المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كتب - نهى خورشيد

02:21 ص 28/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر (6)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر (15)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر (12)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر (14)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر (1)
  • عرض 7 صورة
    مران منتخب مصر (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق حمادة عبداللطيف نجم الكرة المصرية السابق، على فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية أن رامي ربيعة يتفوق فنياً على حسام عبدالمجيد، خاصة وأنه يمتلك جودة عالية في التعامل مع الكرة وبناء اللعب من الخلف.

كما أشاد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، معتبراً إياه نجم الحراسة الأول خلال السنوات العشر الماضية، بفضل تمتعه يثقة كبيرة في النفس واتزان نفسي واضح.

وأضاف عبداللطيف أن منتخب مصر كان أول المتأهلين وصاحب الصدارة، منتقداً الهجوم المبالغ فيه على المنتخب، ومعتبراً أن الشماتة في المنتخب الوطني أمر غير مقبول ويحتاجون للعلاج.

أقرأ أيضًا:

"تفوق الفراعنة ومتعب الهداف".. تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا

15 صورة لإصابة محمد علي بن رمضان القوية مع منتخب تونس أمام نيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء