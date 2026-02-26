قال المتحدث الأعلى باسم هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد أكرمي نيا، إنه في حال اندلاع أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ستكون مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط في مرمى النيران الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، في تصريحات إعلامية الخميس، أن أي إجراء أمريكي غير حكيم سيؤدي إلى اشتعال نار شاملة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير خارجية إيران عباس عراقجي، من الإدارة الأمريكية بالاختيار بين الحوار أو المواجهة، مشددًا على ضرورة تجنب الأقوال والأفعال التي تزيد التوتر.

وقال عراقجي خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه لا حل عسكريا للملف النووي الإيراني، لافتًا إلى أن الطرف المقابل جرب ذلك سابقا وفشل.

وأكد عراقجي أن الحل الوحيد لملف إيران النووي هو الحوار، مؤكدًا أن هذا ما تفعله الحكومة الإيرانية في الوقت الحالي.