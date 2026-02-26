إعلان

وزيرة التضامن تلتقي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتب : أحمد الجندي

11:44 م 26/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التضامن تلتقي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (1)
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التضامن تلتقي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، بحضور هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

وبحسب بيان، استعرض وفد المهرجان استعدادات المهرجان لعقد دورته العاشرة والتي تحمل اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير على وتقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اللقاء، استمرار التعاون بين الوزارة والمهرجان، خاصة أنه يحمل رسالة مهمة تتمثل في دعم المرأة المصرية والمواهب الشابة في أقصى جنوب مصر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن ستدعم مسابقة أفلام ذات أثر التي تتسابق خلالها الأفلام التي تنتجها الكيانات العاملة في المجتمع المدني، بحثا عن تنمية هذه الأعمال التي تمثل تطويرًا للأدوات المستخدمة في تحقيق التوثيق والترويج لقضايا المجتمع المدني من خلال المواد الفيلمية، وكذلك جائزة المبادرات الشعبية، فضلا عن مشاركة شباب وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته العاشرة برعاية وزارات التضامن الاجتماعي ، الثقافة، والسياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

لمناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية.. "البرلمان" يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مهرجان أسوان الدولي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أفلام المرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان
سفرة رمضان

على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان
غارة باكستانية تستهدف العاصمة كابل.. فيديو
شئون عربية و دولية

غارة باكستانية تستهدف العاصمة كابل.. فيديو

عصام عمر يثير شكوك محمد علاء بخدعة الكاميرا بالحلقة التاسعة من "عين سحرية"
دراما و تليفزيون

عصام عمر يثير شكوك محمد علاء بخدعة الكاميرا بالحلقة التاسعة من "عين سحرية"
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"