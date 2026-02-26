(أ ب)

أعلنت السلطات الكونغولية ومنظمة مجتمع مدني، اليوم الخميس، العثور على مقبرتين جماعيتين في شرقي الكونغو في منطقة انسحب منها مؤخرا المتمردون التابعون لجماعة إم 23، في الوقت الذي يتصاعد القتال في المنطقة رغم التوصل لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.

وقال حاكم مقاطعة جنوب كيفو، جاك بوروسي، إن السلطات عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان أكثر من 171 جثة في منطقة مدينة أوفيرا الكبرى شرقي البلاد.

وصرح بوروسي لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر الهاتف بأنه "في هذه المرحلة، حددنا موقعين هما: مقبرة جماعية تحتوي على نحو 30 جثة في كيروموني، على الجانب الكونغولي بالقرب من الحدود مع بوروندي، وأخرى في كافيمفيرا حيث تم العثور على 141 جثة".

وأكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن المتحدث باسم جماعة إم 23 لم يرد على الفور حين طلب منه التعليق.