من أسوأ مدرب تدرب معه في الأهلي وتمنى رحيله؟.. أفشة يرد

كتب : محمد عبد السلام

10:50 م 26/02/2026

افشة

وجهت الإعلامية أسماء إبراهيم سؤالا لمحمد مجدي "أفشة" خلال لقائه في برنامجها "حبر سري"، وهو من أسوأ مدير فني تولى قيادة الفريق وكان يتمنى رحيله؟.

وأجاب أفشة: "أنا شخص صريح ولا أخاف من أحد، لكن لم يأتي إلى النادي الأهلي مدرب سيء"

وأضاف: "نعم، كان هناك مدربان لم أشارك معهما بشكل أساسي، لكن هذا لا يعني أنهما سيئان، لأنه لا يأتي مدرب إلى الأهلي إلا ويكون على مستوى عالي".

واختتم تصريحاته قائلا: "لعبت مع جميع المدربين تقريبا، والمدرب الوحيد الذي لم أشارك معه كان المدرب الإسباني روبيرو، كما أنني لم ألعب كثيرا مع المدرب الجديد، ولذلك طلبت الرحيل لأنني أريد المشاركة بشكل مستمر."

ويذكر أن محمد مجدي أفشة انتقل إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر من النادي الأهلي.

برنامج "حبر سري" يبث على شاشة قناة القاهرة والناس خلال شهر رمضان.

