مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

1 1
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

0 0
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

رفقة ابنته.. إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه

كتب : هند عواد

05:52 م 02/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (3)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (13)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (4)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (11)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (10)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (12)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زار إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أكاديمية والده وشقيقه "محمد" والتي تحمل اسم "عاشور"، بمسقط رأسه، بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

ونشر الحساب الرسمي للأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من زيارة إمام عاشور ووالده وشقيقه وابنته، وكتب: "لقطاتنا من زيارة الكابتن إمام عاشور لأسرة عاشور أكاديمي، دمتم سالمين".

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أعلنت استقبال عاشور متولي، والد إمام عاشور، وشقيقه اللاعب "محمد"، في مايو الماضي، لتقدمهما بطلب لإنشاء أكاديمية كرة قدم داخل مدرسة بمنطقة الحوال بإدارة السنبلاوين التعليمية.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)
"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور مسقط رأسه أكاديمية والده لاعب النادي الأهلي منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض