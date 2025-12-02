رفقة ابنته.. إمام عاشور يزور أكاديمية والده بمسقط رأسه

"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

زار إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أكاديمية والده وشقيقه "محمد" والتي تحمل اسم "عاشور"، بمسقط رأسه، بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

ونشر الحساب الرسمي للأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من زيارة إمام عاشور ووالده وشقيقه وابنته، وكتب: "لقطاتنا من زيارة الكابتن إمام عاشور لأسرة عاشور أكاديمي، دمتم سالمين".

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أعلنت استقبال عاشور متولي، والد إمام عاشور، وشقيقه اللاعب "محمد"، في مايو الماضي، لتقدمهما بطلب لإنشاء أكاديمية كرة قدم داخل مدرسة بمنطقة الحوال بإدارة السنبلاوين التعليمية.

