"بينهم المدرب الجديد".. 3 ملفات هامة يحسمها لبيب وجون إدوارد خلال أيام

يعقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اجتماعاً مع المدير الرياضي جون إدوارد خلال الساعات المقبلة لحسم ملفات الفريق الكبرى.

ووفقاً لمصدر مطلع، من أهم الملفات التي سيتم حسمها خلال الاجتماع، استمرار أحمد عبدالرؤوف أو التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وإن كان الأقرب استمرار المدرب المصري.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيشهد تحديد الدفعة الأولى من الراحلين في ميركاتو الشتاء.

وأوضح المصدر أنه سيتم وضع خطة الصفقات الجديدة بعد حل الأزمة المالية وسداد المستحقات في المقام الأول.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.