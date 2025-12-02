هل يكرر حمزة عبدالكريم تجربة "هدف الزمالك السابق" مع برشلونة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"برشلونة يهتم رسميًا بالموهبة المصرية حمزة عبدالكريم.. النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".. بهذه الكلمات عبر حسابه بمنصة إكس كشف الصحفي أشرف بن عياد من صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اهتمام النادي الكتالوني بضم لاعب الأهلي صاحب الـ 17 عاماً.

مصدر مطلع أكد لمصراوي على الأمر بالإشارة إلى أن برشلونة أحد الأندية التي تتابع اللاعب منذ فترة بعيدة؛ إذ أرسل فريق من المحللين لبطولة كأس العالم للناشئين لمتابعة حمزة عبدالكريم وتم التواصل مع وكيل اللاعب وممثليه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن حمزة عبدالكريم طلب من الأندية التواصل مباشرة مع الأهلي لالتزامه بعقده الممتد حتى نهاية 2026/27:"برشلونة أرسل خطابًا رسميًا بالفعل لبداية التفاوض لضم اللاعب".

حمزة عبدالكريم ليست الموهبة الأفريقية الأولى التي يسعى برشلونة لاختبارها أو التعاقد معها خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تفاجأ محبي الكرة الأفريقية بتعاقد النادي مع موهبة فريق دريمز الغاني عبدالعزيز عيسى.

عبدالعزيز عيسى كان قد تألق مع دريمز ببطولة الكونفدرالية التي واجه حينها الزمالك الذي رغب مسؤولوه في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا حينها.

عبدالكريم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز حينها قال في تصريحات لقناة أم بي سي مصر:"هناك شخص ما تحدث معنا نيابة عن الزمالك بشأن ضم اللاعب، وليس لدينا أي مشكلة".

ويتواجد حاليًا عبدالعزيز عيسى مع الفريق الرديف لنادي برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2025/26.

