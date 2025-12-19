يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز السادس بدون نقاط، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بدون نقاط أيضا في المركز الأخير.

وقد تلقى النادي الأهلي خسارة أمام فريق إنبي في الجولة الأولى، كما تلقى أيضا سيراميكا خسار في الجولة الأولي من البطولة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.