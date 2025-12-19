مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

12:32 ص 19/12/2025

الاهلي

يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز السادس بدون نقاط، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بدون نقاط أيضا في المركز الأخير.

وقد تلقى النادي الأهلي خسارة أمام فريق إنبي في الجولة الأولى، كما تلقى أيضا سيراميكا خسار في الجولة الأولي من البطولة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

* المغرب يتوج بكأس العرب
