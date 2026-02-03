إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري

"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام البنك اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى محمود ناجي، يعاونه كل من، سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق حكم مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي و البنك الأهلي كالتالي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثاني: أحمد توفيق

حكم رابع: محمد ممدوح

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: هاني خيري