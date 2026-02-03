مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 03/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي (5)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (5)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (4)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (6)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (8)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (10)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (11)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (12)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (9)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (2)
  • عرض 12 صورة
    المران الختامي للأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام البنك اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى محمود ناجي، يعاونه كل من، سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق حكم مساعد ثانٍ.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي و البنك الأهلي كالتالي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثاني: أحمد توفيق

حكم رابع: محمد ممدوح

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: هاني خيري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي والبنك مباراة الأهلي والبنك الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027