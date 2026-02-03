مباريات الأمس
"سنفتقده".. أول تعليق من الزمالك على انتقال دونجا للنجمة السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

12:23 ص 03/02/2026 تعديل في 12:42 ص
تحدث إبراهيم صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك، عن رحيل دونجا إلى الدوري السعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هاتريك"، على قناة أون سبورت 2، مؤكدًا أنه لا يتدخل في الأمور غير الفنية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة وإدارة الكرة هما من قيّما العرض ووجدا أنه مناسب لمصلحة النادي واللاعب.

وأوضح صلاح أن فرصة الاحتراف تُعد مهمة لدونجا، خاصة في هذا التوقيت من مسيرته، مؤكدًا أن القرار النهائي دائمًا ما يكون مبنيًا على ما يراه نادي الزمالك في مصلحته.

وعلى الصعيد الفني، أكد المدرب العام للزمالك أن الفريق سيفتقد دونجا بشكل واضح، واصفًا إياه باللاعب صاحب الخبرات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على البحث عن الحلول المتاحة خلال الفترة المقبلة.

وبشأن مركز الارتكاز "6"، شدد إبراهيم صلاح على عدم وجود لاعب يشغل المركز بشكل أساسي في الوقت الحالي، موضحًا أن الجهاز الفني يعتمد على محمد إسماعيل، إلى جانب تواجد سيد أسامة ووائل الفرنسي من العناصر الشابة، مع اقتراب عودة ربيع ومحمود جاد ومحمد شحاتة، وهو ما يتيح دراسة الأنسب فنيًا في المرحلة القادمة.

وعن توظيف محمد إسماعيل في مركز الارتكاز، أكد صلاح أن اللاعب يبذل أقصى ما لديه لتنفيذ المطلوب منه، سواء باللعب في مركز "6" أو كظهير أيمن عند الحاجة، رغم أن ذلك ليس مركزه الأساسي، مشيدًا بالتزامه ومحاولته أداء الدور المطلوب بأفضل شكل ممكن.

دونجا نبيل عماد دونجا الزمالك النجمة السعودي

