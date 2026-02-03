"وفد زار منزله".. أربيل العراقي يرفض عرض الأهلي لضم مصطفي قابيل

كشف محمود عزيز، عضو مجلس إدارة نادي أربيل العراقي، خلال ظهوره في برنامج "نمبر ون"، عن تفاصيل موقف النادي من اهتمام الأهلي بالتعاقد مع اللاعب مصطفى قابيل.

وأوضح عزيز أن مصطفى قابيل مرتبط بعقد مع نادي أربيل لمدة سنتين حتى نهاية موسم 2027، مشيرًا إلى أن الاتصالات التي جرت بين الأهلي ورئيس النادي الدكتور سفين ياسين تم مناقشتها مع مجلس إدارة أربيل والمدرب باسم قاسم، وتم رفض العرض رسميًا.

وأضاف أن وفدًا من الأهلي زار منزل مصطفى قابيل وتناولوا العشاء مع والده في مطعمه الشهير، لكن قبل دخول البرنامج، تم الاتفاق داخل إدارة أربيل على رفض العرض، لافتًا إلى أن الفريق يحتاج خدمات اللاعب خلال الموسم الحالي الذي ينتهي في مايو.

وأشار عزيز إلى أن مصطفى يُعد لاعبًا موهوبًا وذو إمكانيات كبيرة، مؤكدًا أن اللاعب نفسه أبدى رغبته بالبقاء مع أربيل هذا الموسم لتحقيق إنجاز للنادي الذي نشأ فيه، من الفئات العمرية حتى الفريق الأول، وأنه لا يرغب في الرحيل عن نادي محافظته وأرضه الأم.

