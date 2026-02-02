مباريات الأمس
"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي

كتب : محمد عبد الهادي

11:57 م 02/02/2026 تعديل في 11:59 م
    محمود كهربا
    كهربا
    كهربا (1)
    رد فعل كهربا على إهدار فرصة بمباراة القادسية والسالمية
    كهربا (1)
    كهربا (5)
    كهربا (3)
    كهربا (2)
    كهربا (4)

كشف محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تجربته الصعبة مع نادي القادسية الكويتي خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2.

وأشار كهربا إلى أنه واجه نقصًا في الاحترافية من إدارة النادي، مضيفًا أن الأمر وصل إلى أن انتهت صلاحية تأشيرته وحجزت له رحلة صباحية، ليتعرض لاحقًا للحبس في المطار.

وقال اللاعب: "كنت ساكت لحد ما أنهيت الأمور بالاتفاق مع المحامي ورفعت شكوى للفيفا للحصول على مستحقاتي، وفككت عقدي بعدها".

وأضاف كهربا أن الظروف كانت صعبة جدًا في القادسية، حيث لم يتلق مستحقاته بالكامل، وأوضح أنه عرض التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل إنهاء عقده ومغادرة النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا محمود كهربا القادسية الكويتي تصريحات كهربا

