كهربا: رحيلي عن الأهلي كان أصعب قرار في حياتي.. ونفسي أرجع

كشف محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تجربته الصعبة مع نادي القادسية الكويتي خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2.

وأشار كهربا إلى أنه واجه نقصًا في الاحترافية من إدارة النادي، مضيفًا أن الأمر وصل إلى أن انتهت صلاحية تأشيرته وحجزت له رحلة صباحية، ليتعرض لاحقًا للحبس في المطار.

وقال اللاعب: "كنت ساكت لحد ما أنهيت الأمور بالاتفاق مع المحامي ورفعت شكوى للفيفا للحصول على مستحقاتي، وفككت عقدي بعدها".

وأضاف كهربا أن الظروف كانت صعبة جدًا في القادسية، حيث لم يتلق مستحقاته بالكامل، وأوضح أنه عرض التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل إنهاء عقده ومغادرة النادي.