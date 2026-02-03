كهربا: رحيلي عن الأهلي كان أصعب قرار في حياتي.. ونفسي أرجع

أكد محمود كهربا أن قرار رحيله عن النادي الأهلي كان من أصعب القرارات التي اتخذها في مسيرته، مشيرًا إلى أنه لا يحب استرجاع هذه اللحظة، خاصة مع ما حققه من بطولات وتاريخ بقميص الفريق.

وقال كهربا، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2، إن انتماءه للأهلي حقيقي وصعب التعبير عنه، موضحًا أنه ضحى بمستقبله من أجل ارتداء قميص النادي.

وقال: " والله العظيم ما كلام أنا أهلاوي صعب قوي، أنا ضحيت بمستقبلي عشان ألبس تيشيرت النادي الأهلي، مكنش فارق معايا الرقم ولا فارق معايا أي حاجة في الدنيا غير إني ألبس التيشيرت وأعمل تاريخ".

وحرص كهربا على توجيه الشكر إلى جمال جبر، مؤكدًا أنه كان من أكثر الداعمين له داخل النادي، وأن دوره مؤثر وقوي لكنه غير ظاهر للجماهير، مشددًا على أنه يقف بجانب جميع اللاعبين بروح الأب وبمنتهى الرجولة والجدعنة.

وعن إمكانية العودة للأهلي قال كهربا: "نفسي أرجع الأهلي ويتمنى ذلك، لكن في الوقت نفسه لم أتلقى أي تواصل رسمي أو شفهي من النادي".

إقرأ أيضًا:

"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي

"6 ساعات فاصلة".. إعلامي يكشف مستجدات انتقال دونجا للنجمة السعودي