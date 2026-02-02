قبل مباراة الأهلي والبنك.. جدول ترتيب الدوري المصري

الأهلي يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مباراة البنك في الدوري

يواجه الأهلي نظيره فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 28 نقطة .

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري كالتالي:

1 ـ سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2 ـ بيراميدز 28 نقطة

3 ـ الأهلي 26 نقطة

4 ـ الزمالك 25 نقطة

5 ـ المصري البورسعيدي 23 نقطة

6 ـ زد 23 نقطة

7 ـ وادي دجلة 23 نقطة

8 ـ سموحة 22 نقطة

9 ـ البنك الأهلي 20 نقطة

10 ـ فيوتشر 20 نقطة

11 ـ إنبي 19 نقطة

12 ـ الجونة 19 نقطة

13 ـ بتروجيت 19 نقطة

14 ـ غزل المحلة 17 نقطة

15 ـ المقاولون العرب 13 نقطة

16 ـ حرس الحدود 13 نقطة

17 ـ فاركو 12 نقطة

18 ـ طلائع الجيش 12 نقطة

19 ـ الاتحاد السكندري 11 نقطة

20 ـ كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21 ـ الإسماعيلي 10 نقاط.