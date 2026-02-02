مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

قبل مباراة الأهلي والبنك.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

10:45 م 02/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأهلي والبنك في الدوري
  • عرض 3 صورة
    الأهلي والبنك في الدوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه الأهلي نظيره فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 28 نقطة .

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري كالتالي:

1 ـ سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2 ـ بيراميدز 28 نقطة

3 ـ الأهلي 26 نقطة

4 ـ الزمالك 25 نقطة

5 ـ المصري البورسعيدي 23 نقطة

6 ـ زد 23 نقطة

7 ـ وادي دجلة 23 نقطة

8 ـ سموحة 22 نقطة

9 ـ البنك الأهلي 20 نقطة

10 ـ فيوتشر 20 نقطة

11 ـ إنبي 19 نقطة

12 ـ الجونة 19 نقطة

13 ـ بتروجيت 19 نقطة

14 ـ غزل المحلة 17 نقطة

15 ـ المقاولون العرب 13 نقطة

16 ـ حرس الحدود 13 نقطة

17 ـ فاركو 12 نقطة

18 ـ طلائع الجيش 12 نقطة

19 ـ الاتحاد السكندري 11 نقطة

20 ـ كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

21 ـ الإسماعيلي 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والبنك في الدوري مباراة الأهلي والبنك فريق البنك الأهلي النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
اقتصاد

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027