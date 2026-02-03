"طلب الرحيل".. مصدر يكشف مصير محمد عواد مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن اقتراب رحيل حارس مرمي نادي الزمالك محمد عواد، وذلك بعد ابتعاده عن التشكيل الرسمي للفريق بالفترة الأخيرة.

في هذا السياق، كشف مصدر بالزمالك لمصراوي، أن النادي لا يمتلك أي عروض لـ محمد عواد والحارس هو من طلب الرحيل عن النادي وتعهد باستقدام عروض ولكن لم تأتي له أي عروض.

وأضاف المصدر: "عواد لن يرحل عن الفريق وهو يخضع لعقوبة بعد رفضه الانضمام لمعسكر الفريق بسبب رفضه في تطبيق سياسة الجهاز الفني".

واختتم: "أي لاعب داخل الفريق عليه الالتزام بلائحة النادي وإذا خرج عن السياق يتم محاسبته وهو ما حدث في واقعة عواد مثلما صرح المدير الفني للفريق معتمد جمال".

