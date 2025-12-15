"كنا بنلم المياه من الفندق".. روقا يكشف كواليس وأسرار من معسكر الزمالك

رعب في القلعة البيضاء.. هل يرحل عدي الدباغ من الزمالك مجانا؟

نظّمت رابطة مشجعي نادي الزمالك في قطر حفل تكريم لمحمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق السابق، وذلك خلال تواجده في الدوحة على هامش منافسات بطولة كأس العرب.

ويأتي تواجد شيكابالا في قطر ضمن فريق التحليل الفني لمباريات البطولة عبر قناة «MBC مصر 2»، المالكة لحقوق بث كأس العرب.

وشهد التكريم حضور هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، إلى جانب آدم نجل شيكابالا، في أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير القلعة البيضاء.

ورفع أحد مشجعي الزمالك لافتة كُتب عليها: "قالوا عن شيكا: لا يا ميسي… هقول على طريقة شيكابالا"، في إشارة إلى تقدير الجماهير لمسيرة اللاعب ومكانته الخاصة داخل النادي.