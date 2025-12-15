مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"لا يا ميسي هقول على طريقة شيكابالا".. رابطة مشجعي الزمالك في قطر تكرّم "الأباتشي"

كتب : محمد خيري

10:47 ص 15/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تكريم شيكابالا في قطر من رابطة الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أدم نجل شيكابالا في تكريم والده
  • عرض 9 صورة
    تكريم شيكابالا في قطر من رابطة الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سيف محمد أبو تريكة يتفاعل علي صورة شيكابالا
  • عرض 9 صورة
    شيكابالا مع الجماهير المصرية (1)
  • عرض 9 صورة
    شيكابالا مع الجماهير المصرية
  • عرض 9 صورة
    شيكابالا في حفل توزيع جوائز الكاف (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    شيكابالا يقدم أفضل لاعب داخل أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظّمت رابطة مشجعي نادي الزمالك في قطر حفل تكريم لمحمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق السابق، وذلك خلال تواجده في الدوحة على هامش منافسات بطولة كأس العرب.

ويأتي تواجد شيكابالا في قطر ضمن فريق التحليل الفني لمباريات البطولة عبر قناة «MBC مصر 2»، المالكة لحقوق بث كأس العرب.

وشهد التكريم حضور هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، إلى جانب آدم نجل شيكابالا، في أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير القلعة البيضاء.

ورفع أحد مشجعي الزمالك لافتة كُتب عليها: "قالوا عن شيكا: لا يا ميسي… هقول على طريقة شيكابالا"، في إشارة إلى تقدير الجماهير لمسيرة اللاعب ومكانته الخاصة داخل النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك شيكابالا كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق