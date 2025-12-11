يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية في بطولة كأس عاصمة مصر، بمواجهة نظيره إنبي غدا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام إنبي غدا الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي، عبر قناة أون تايم سبورت، التي حددت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العاصمة، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".