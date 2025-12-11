مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:31 م 11/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي (7)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي (6)
  • عرض 7 صورة
    مران الأهلي (25)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية في بطولة كأس عاصمة مصر، بمواجهة نظيره إنبي غدا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام إنبي غدا الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي، عبر قناة أون تايم سبورت، التي حددت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العاصمة، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر إنبي قائمة الأهلي لمواجهة إنبي قناة أون تايم سبورت أون تايم سبورت 1

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟