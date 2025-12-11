ولي أمر يكشف تفاصيل تعرض ابنه للتحرش من فرد أمن بمدرسة دولية شهيرة

كشف أحد أولياء الأمور، تفاصيل تعرض ابنه للتحرش داخل مدرسة دولية شهيرة.

وقال الأب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، إنه عاد من السعودية فورًا بعد علمه بالأمر، مشيرًا إلى أنه اكتشف الحادث من خلال شكوى طفلة أخرى لأمها.

وأضاف: مجموعة من الأهالي سألوا أبنائهم فتم اكتشاف عشرات الحالات المشابهة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.

وأوضح الأب أن فرد الأمن كان يقدم حلويات للأطفال مقابل لمس أجسادهم، مشيرًا إلى أنه يدخلهم غرفًا خالية من الكاميرات أو يعتدي عليهم في الحمامات بعد انتهاء اليوم الدراسي بنصف ساعة.

وتابع ولي الأمر: الجاني هدد الأطفال بأنهم لن يروا آباءهم مجددًا إذا أخبروا أحدًا، مؤكدًا أن بعض العاملين في المدرسة كانوا متواطئين، إذ سمحوا له بدخول الحمامات رغم أنه أمن وليس من الإشراف.

وأكد الأب أن الجاني اعترف بالجرائم بعد القبض عليه فورًا، وأن 11 أسرة قدمت بلاغات رسمية، مشددًا على أن المصاريف الباهظة (تصل إلى 50-67 ألف جنيه سنويًا) لم توفر الحماية المتوقعة.

وأضاف أن إدارة المدرسة حاولت التكتم وطالبت إحدى الأمهات بـ"تمشية الموضوع داخليًا"، لافتًا إلى غياب الكاميرات في مناطق مثل الحمام رغم الشكاوى المتكررة.

وأكد أن الأطفال عانوا صدمات نفسية، حيث يتفاعل بعضهم بعصبية عند رؤية صور الجاني، داعيًا الأهالي إلى الحذر والتوعية المستمرة لأبنائهم.

