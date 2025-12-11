3 توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن حادث عقار إمبابة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عدة توجيهات بشأن حادث التسرب الغازي داخل عقار مكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة بشارع سعد زغلول بحي إمبابة والذي أسفر عن انهيار الطابقين الثالث والرابع فوق الأرضي ووقوع إصابات للمواطنين.

ووجه المحافظ، بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقار محل الحادث والعقارات المجاورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة قبل إعادة التشغيل.

وأوصى المحافظ، بضرورة تخفيف الأحمال وتنفيذ أعمال تدعيم إنشائي للعقار المتضرر لضمان السلامة العامة.

كما وجه مديرية الشئون الصحية بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تمام الشفاء، مشددًا على المتابعة المستمرة لموقع الحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية.

