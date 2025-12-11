ظهر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنيولوك جديد قبل مباراة الفريق أمام إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتواجد حسين الشحات في قائمة الأهلي لمباراة إنبي، بعد غياب استمر لمدة 38 يوما، حيث كان أخر ظهور للاعب مع المارد الأحمر، في 4 أكتوبر الماضي خلال مباراة الأحمر أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري.

جدير بالذكر أن حسين الشحات تعرض للإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة سيراميكا ببطولة الدوري المصري 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس عاصمة مصر

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

