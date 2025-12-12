انهالت الكثير من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية، على عدد كبير من اللاعبين الشباب داخل النادي الأهلي، لخوض تجربة الاحتراف الأوروبية في عدد من الدوريات الأوروبية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى وجود عروض أوروبية لإحتراف عدد من لاعبي الأهلي في الدوريات الأوروبية، من بينهم حمزة عبد الكريم، بلال عطية ومصطفى شوبير.

لاعبي الأهلي والعروض الأوروبية

حمزة عبد الكريم

ولعل أبرز لاعبي النادي الأهلي، الذي كثر الحديث عنهم بشكل واسع النطاق خلال الفترة الماضية لخوض تجربة الاحتراف الأوروبية، هو حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب، الي ارتبط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة.

وكان أشرف بن عياد مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم، أن فريق برشلونة الإسباني لا يزال يتمسك بالتعاقد مع مهاجم الأهلي الشاب وأن النادي الأهلي أرسل عرضا رسميا للأهلي لضم اللاعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصطفى شوبير

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، أن فريق جيرونا الإسباني يضع حارس الأهلي مصطفى شوبير ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل اقتراب رحيل حارسه دومينيك لفاكوفيتش.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق الإسباني يفاضل بين الثنائي مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وبين دييجو كوندي حارس مرمى فياريال، للتعاقد مع أحدهما في يناير المقبل.

بلال عطية

ومع بداية شهر ديسمبر الجاري ارتبط اسم أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بلال عطية، بالانتقال إلى أحد الأندية الألمانية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نادي هانوفر الألماني يسعى لضم اللاعب في الفترة المقبلة، كذلك فريق شتوتجارت لديه الرغبة ذاتها في الاستعانة بخدمات اللاعب الشاب في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض صاحب ال 17 عاما، فترة معايشة مع فريق هانوفر الألماني خلال شهر يناير المقبل.

أحمد عابدين

ومن جانبه خاض أحمد عابدين مدافع النادي الأهلي الشاب، فترة معايشة في شهر فاماليكاو البرتغالي لمد أسبوعين، قبل أن يعود إلى مصر مع نهاية نوفمبر الماضي.

