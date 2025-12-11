كامل الوزير: مصر على أعتاب تصدير سيارات "نيسان" للأسواق الخارجية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مصر اكتسبت خبرة واسعة في الصناعات وخاماتها المحلية، مما يغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق الداخلي.

وقال الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، إن البلاد على أعتاب تصدير سيارات "نيسان" للأسواق الخارجية بمكون محلي 100%، مضيفًا أن ذلك يتم بفضل عمالة ماهرة مدربة على أعلى مستوى.

وأشار كامل الوزير، إلى أن الصعيد يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، مثل توافر الأيدي العاملة بتكاليف مناسبة والخامات الأولية كالحجر الجيري والرخام والفوسفات.

وتابع نائب رئيس الوزراء، أن المنطقة مدعومة ببنية تحتية قوية تشمل الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والطرق، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن أسعار الطاقة في مصر أقل من العديد من الدول المنافسة مثل الهند والمغرب ونيجيريا وتركيا، مؤكدًا أن هذه الميزة تعزز جاذبية الصعيد للمستثمرين، خاصة مع التركيز على تلبية السوق المحلي أولًا ثم التصدير.

كما شدد على أن هذه العوامل مجتمعة ستدفع عجلة التنمية الصناعية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية جديدة.

