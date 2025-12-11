مباريات الأمس
" انتهت تماما".. شوبير يكشف أولى صفقات الأهلي السوبر

كتب : محمد خيري

11:55 ص 11/12/2025
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أنهى بالفعل أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال موسم 2025/2026.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس إن صفقة التعاقد مع يزن النعيمات حُسمت تمامًا، موضحًا: "بالنسبة ليزن النعيمات، الأمور واضحة… الأهلي أنهى كل شيء مع اللاعب، وجميع الأطراف راضية وسعيدة."

وأشار إلى أن معلوماته مستمدة من داخل معسكر منتخب الأردن ومن داخل النادي الأهلي نفسه، مضيفًا: "رغم أن البعض في النادي يحاول يرقصني، لكن أنا حارس مرمى… ومش هترقص بسهولة."

وتابع شوبير أن الصفقة باتت مكتملة من جانب الأهلي واللاعب، وأن العائق الوحيد المتبقي يخص نادي العربي القطري، مشيرًا إلى أن الأهلي يرفض اللجوء لتفعيل الشرط الجزائي احترامًا للعلاقات الجيدة التي تجمعه بالأندية القطرية، خاصة أن المفاوضات سارت بشكل إيجابي.

واختتم تصريحاته قائلاً: "اعتبروا حسين الشحات قريب جدًا من تجديد عقده مع الأهلي، إن لم يكن قد جدد بالفعل، وسيتم الإعلان رسميًا في الوقت المناسب."

شوبير الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير

